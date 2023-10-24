اعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بسبب نفاد الوقود الذي يشغل المولدات الكهربائية. وأوضحت الكيلة في مؤتمر صحفي في رام الله، أن "هناك حاجة ملحة لإقامة ممر آمن لنقل المصابين والحالات المرضية الحرجة للعلاج بالمستشفيات المصرية".

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة الفلسطينية: 3 مستشفيات في غزة خارج الخدمة وندعو لممر آمن لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.