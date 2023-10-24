نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، تأكيدهم أن "الجيش الأميركي يتخذ خطوات جديدة لحماية قواته في الشرق الأوسط". وشدد المسؤولون على ان "الإجراءات الجديدة تأتي بعد تزايد المخاوف من هجمات تشنها جماعات مدعومة من ايران".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركي يتخذ خطوات جديدة لحماية قواته في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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