غوتيريس يدعو لوقف إطلاق نار إنساني فورا: انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي في غزة

دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس لوقف إطلاق نار إنساني فورا في قطاع غزة، ولفت في مؤتمر صحفي الى "انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي في غزة".
وشدد غوتيريس في كلمة له، على ان حماية المدنيين لا تعني إصدار الأمر بإجلاء أكثر من مليون شخص للجنوب ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه، ومن حسن الحظ أن بعض المساعدات بدأت تدخل غزة أخيرا ولكنها قطرة في محيط من الاحتياجات.
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