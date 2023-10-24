شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يعزز المراقبة بالشرق الأوسط مع تزايد تهديد قواته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال مسؤولون لرويترز، إن الجيش الأمريكي يتخذ خطوات جديدة، لحماية قواته في منطقة الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من هجمات قد تشنها جماعات مسلحة ضده.

وأضافوا أنه يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية إجلاء عائلات العسكريين إذا لزم الأمر.

وذكر المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم نشر هوياتهم، أن الإجراءات تشمل زيادة الدوريات العسكرية الأمريكية، وتقييد الوصول إلى مرافق القواعد التي تضم القوات، وزيادة جمع المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك باستخدام الطائرات المسيّرة وعمليات المراقبة الأخرى.

وقال المسؤولون: إن الجيش الأمريكي يعزز أيضاً المراقبة من أبراج الحراسة بالمنشآت العسكرية، ويعزز الإجراءات الأمنية عند نقاط الوصول إلى القواعد، ويكثف العملياتح لمواجهة الهجمات المحتملة بالطائرات المسيّرة والصواريخ والقذائف.