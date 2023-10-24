شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان لبوتين: الصمت الغربي يزيد الوضع الإنساني سوءاً في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - (رويترز)

ذكرت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، قال لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، في اتصال هاتفي، إن صمت الدول الغربية يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت الرئاسة في بيان، إن الرئيس التركي قال لبوتين إن «الوحشية» تجاه الأراضي الفلسطينية تتزايد، وإن المدنيين يقتلون باستمرار.

وأضاف البيان أن أردوغان كرر أيضاً تصريحات سابقة مفادها أن أنقرة ستواصل العمل لتحقيق الهدوء في المنطقة.

وكان الرئيس أردوغان انتقد، الأربعاء الماضي، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي لم يفلح في المصادقة على قرار هدنة إنسانية للصراع بين فصائل فلسطينية وإسرائيل، تسمح بوصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

ولطالما انتقد أردوغان هيكل مجلس الأمن الدولي قائلاً: «إن الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرار الأربعاء، لا يمثلون المجتمع الدولي، وغير قادرين على اتخاذ قرارات سريعة».

وقال أردوغان عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الجهود التركية الرامية إلى إحلال الهدوء في المنطقة يعرقلها «العقاب الجماعي» للفلسطينيين من خلال الغارات الجوية، ونشر حاملتي طائرات أمريكيتين في المنطقة.

وأضاف: «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يتزايد عدم فاعليته، لم يفِ مرة أخرى بمسؤوليته».

وتابع: «الدول الغربية، التي لا تدخر جهداً عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والحريات، لم تتخذ أي خطوات سوى صب الزيت على النار»، منتقداً التغطية الإعلامية «المتحيزة وذات الوجهين» للصراع.