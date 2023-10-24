شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان التركي يرسل مشروع قانون عضوية السويد بالناتو للجنة المختصة الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - (رويترز)

قال مصدر من البرلمان التركي، إن رئيس البرلمان نعمان قورتولموش سيرسل مشروع القانون الذي يوافق على طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، عقب عودته إلى تركيا من براغ الأربعاء.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن قورتولموش قوله: «آمل أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للبرلمان في أقرب وقت ممكن، وأن يتخذ المشرعون قرارهم».

وذكرت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان قدم، الاثنين، مشروع قانون بشأن مسعى السويد إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى البرلمان للمصادقة عليه.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ قد قال في 12 أكتوبر الجاري، إن تركيا أكدت لحلفائها أنها لا تزال ملتزمة باتفاق المصادقة على انضمام السويد إلى التحالف العسكري.

وتواجه أنقرة ضغوطاً متزايدة من نظرائها في الناتو من أجل الموافقة على طلب ستوكهولم للانضمام إلى التحالف، بعد أكثر من عام من التأخير.

وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الناتو اللتان لم تصادقا بعد على عضوية السويد في التحالف، بعدما تخلت ستوكهولم عن سياسة عدم الانحياز عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

ووافق الرئيس التركي أردوغان، خلال قمة الحلف الأطلسي، في فيلنيوس في تموز/يوليو الماضي على تقديم المصادقة على انضمام السويد إلى برلمانه. لكن لم يحدث أي تطوّر منذ عاد النواب الأتراك إلى الاجتماع في بداية تشرين الأول/أكتوبر، حتى أعلنت الرئاسة التركية الاثنين، أن الرئيس أردوغان قدم مشروع قانون بشأن مسعى السويد إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى البرلمان للمصادقة عليه.

وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع الناتو: «إن وزير الدفاع التركي أكد أن تركيا ملتزمة باتفاق فيلنيوس بشأن استكمال عملية انضمام السويد إلى التحالف».

وأضاف آنذاك: «الآن، أتوقع أن تقدم الحكومة التركية بروتوكول الانضمام إلى مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي)، وأن تعمل معه لضمان المصادقة السريعة عليه».