شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوراً في غزة.. وإسرائيل تطالبه بالاستقالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - (أ ف ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، متحدثاً عن حصول انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي للبحث في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، في حين دان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الانتقادات التي وجهها غوتيريش لحملة القصف الإسرائيلي على غزة، وقال: «سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيش؟»، في وقت طالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، باستقالة غوتيريش.

وقال غوتيريش: «من أجل التخفيف من هذه المعاناة الهائلة، تسهيل توزيع المساعدات بشكل مضمون، وتسهيل الإفراج عن الرهائن، أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فوراً».

وتابع: «أعرب عن قلق عميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نراها في غزة»، مضيفاً: «لنكن واضحين: كل طرف في أي نزاع مسلح ليس فوق القانون الإنساني الدولي».

وحضّ غوتيريش على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد دخول ثلاث قوافل خلال الأيام الماضية عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. إلا أن المنظمات الدولية تؤكد أن هذه الكمية لا تقارن بالحاجات المتزايدة لسكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

وقال غوتيريش: «إن المساعدات التي دخلت إلى الآن هي مجرد قطرة في محيط الحاجات. إضافة إلى ذلك، مخزونات الأمم المتحدة من الوقود في غزة ستنفد خلال أيام. هذه ستكون كارثة أخرى».

ويشارك في جلسة مجلس الأمن عدد من وزراء الخارجية بينهم الأمريكي أنتوني بلينكن الذي سبق لبلاده أن أكدت دعمها لإسرائيل ورفضت الدعوات لوقف إطلاق النار.

وكان عناصر من «حماس» توغلوا إلى إسرائيل من غزة ونفذوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، حسب السلطات.

وفيما يتواصل القصف على شمال القطاع وجنوبه منذ الهجوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، إن 5791 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين وبينهم 2055 طفلاً، قضوا جراء هذا القصف.