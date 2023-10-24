شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء التشيك والمستشار النمساوي يزوران إسرائيل الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - براغ - (رويترز)

قال متحدث باسم الحكومة التشيكية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، والمستشار النمساوي كارل نيهامر، سيسافران معاً، إلى إسرائيل، الأربعاء، مضيفاً أن فيالا سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحق هرتسوج.

وقال المتحدث في رسالة نصية «الهدف من المحادثات سيكون دعم إسرائيل، بما في ذلك التنسيق في سياق المجلس الأوروبي، الذي يجتمع هذا الأسبوع».

ويزور رئيس وزراء التشيك والمستشار النمساوي إسرائيل، بعد الرئيس الفرنسي ماكرون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني.

ووصل الرئيس الفرنسي ماكرون إلى تل أبيب، الثلاثاء، للتعبير عن «تضامن فرنسا الكامل» مع إسرائيل بعد هجوم حركة «حماس» الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.