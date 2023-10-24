شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يحث العراق على ملاحقة منفذي الهجمات على القوات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

دعت الولايات المتحدة العراق، الثلاثاء، إلى ملاحقة منفذي الهجمات، التي استهدفت في الأيام الأخيرة قواعد تضم جنوداً أمريكيين على أراضيه، على ما أفادت وزارة الخارجية.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برفض بغداد لهذه الهجمات، «وحث رئيس الوزراء على ملاحقة المنفذين، واحترام التعهد الذي قطعه العراق بضمان أمن هذه المنشآت»، على ما أوضح الناطق باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان.

ومنذ الأربعاء، استهدفت 5 هجمات على الأقلّ بصواريخ أو طائرات مسيرة، ثلاث قواعد عراقية تضمّ قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الإرهابيين. وأسفر أحدها عن إصابات «طفيفة» وفق الجيش الأمريكي.

وزادت هذه الهجمات بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتبنَّت معظم تلك الهجمات مجموعة تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيانات تداولتها قنوات تلغرام تابعة لفصائل مسلحة.