شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: يجب بحث هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات لغزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - (رويترز)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إنه يجب بحث هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، لافتاً إلى أن واشنطن تعمل مع مصر وإسرائيل والأمم المتحدة لوضع آليات تتيح وصولاً مستمراً للمساعدات الإنسانية للمدنيين بغزة.

وحث بلينكن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على استخدام تأثيرها ونفوذها لتأمين الإفراج الفوري غير المشروط عن الرهائن، لافتاً إلى أن من بين قتلى هجوم «حماس» 33 أمريكياً على الأقل.

وحث بلينكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إرسال رسالة موحدة لمنع الآخرين من فتح جبهة أخرى للصراع، قائلاً: «لا تسكبوا الزيت على النار». وحثها على استخدام تأثيرها ونفوذها لتأمين الإفراج الفوري غير المشروط عن الرهائن.

وتابع أنه سيعمل مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي لمنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، عندما يجتمعان في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال: «ينبغي مضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين»

ومن المقرر أن يصل وانغ إلى واشنطن الخميس، وسط تصاعد التوتر بعد هجمات حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.