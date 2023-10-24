انت الان تتابع خبر القبض على تاجري مخدرات جنوب شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن سلسلة الواجبات الامنية النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات تم القبض على متاجران بالمخدرات وتضبط بحوزتهما كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في منطقة جسر ديالى بالجرم المشهود".



وأضافت، انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهما وايداعهما التوقيف بموجب قرار قضائي".