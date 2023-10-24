انت الان تتابع خبر الكشف عن وثيقة سرية تخص "تهجير" سكان غزة لسيناء والان مع التفاصيل

وبناء على الوثيقة التي تحصلت عليها "كالكاليست" يتضمن هذا المقترح 4 خطوات: إنشاء مدن خيام في شبه جزيرة سيناء جنوب غربي قطاع غزة، وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وبناء مدن في شمال سيناء، فضلاً عن إنشاء منطقة مراقبة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر جنوبي الحدود مع إسرائيل، حتى لا يتمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تتناول وثيقة غملائيل ظاهريا 3 مقترحات للتنفيذ لفترة ما بعد الحرب، ولكن المقترح "الذي سوف يؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد"، هو نقل مواطني غزة إلى سيناء، وفقا للوثيقة.

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت "كالكاليست"، وهي صحيفة اقتصادية، تلك المعلومات استنادا لوثيقة حصلت عليها اليوم الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة تدعو كذلك إلى ايجاد تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول الأخرى، حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة، حيث ورد ذكر دولة كندا وبعض الدول الأوروبية، مثل اليونان وإسبانيا، وبعض دول شمال إفريقيا، من بين دول أخرى.

وبالرغم من حساسية المعلومات، أكدت الصحيفة أن الوثيقة لا تعكس "خطة رسمية" من الحكومة الإسرائيلية، ولكنها حتى الآن، تبقى "مقترح من وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية".

وذكرت الصحيفة أيضا أنه بحسب وزير الاستخبارات السابق، عضو الكنيست إليزار شتيرن، فإن "الوزارة ليس لديها أي مسؤولية وزارية تجاه أجهزة الاستخبارات. يمكنهم أن يأخذوا التوصيات بعين الاعتبار، لكن لا تفرض عليهم مقترحات".

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن رفضه القاطع لتهجير فلسطيني القطاع إلى شبه جزيرة سيناء.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء الماضي، إنه "لا يمكن السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين".

وأضاف أنه بحث مع شولتس جهود مصر لتهدئة الأوضاع في غزة، مشيرا إلى أن "تهجير" الفلسطينيين من غزة إلى مصر قد يؤدي إلى "تهجير" من الضفة الغربية إلى الأردن، وأوضح السيسي أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.