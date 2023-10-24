انت الان تتابع خبر الأسير الفلسطيني: الاحتلال بدأ عملياته الممنهجة لاغتيال الأسرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في البيان: "استشهاد الأسير عرفات ياسر حمدان (25 عاما) من بلدة بيت سيرا قضاء رام الله، في سجن (عوفر)، وكان الاحتلال قد اعتقله بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، ضمن حملات الاعتقال الأخيرة في الضفة".

وتابع: "تؤكد هيئة الأسرى ونادي الأسير، مجددا أن الاحتلال بدأ بعملية اغتيال ممنهجة بحق الأسرى، في ضوء العدوان الشامل على شعبنا وأسرانا".



وفي وقت سابق، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية في بيان، عن وفاة معتقل من سجن مجدو بسبب وعكة صحية.

وجاء في البيان: "تعرض اليوم معتقل من سجن مجدو لوعكة صحية حيث تم نقله إلى عيادة السجن التي أجرت له فحوصات."

وأضاف: "يدور الحديث عن معتقل إداري من مواليد 1965 ومن سكان الضفة الغربية. تم اعتقاله في عام 2023".

