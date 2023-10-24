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السعودية تجلي عوائل الدبلوماسيين من لبنان

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بغداد - ياسين صفوان - اجلت السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عوائل الموظفين الدبلوماسيين من لبنان عبر مطار بيروت.

وقالت قناة "الجديد" اللبنانية، إن "السفارة السعودية تجلي الآن عوائل الموظفين الديبلوماسيين عبر مطار بيروت على طيران السلاح الجوي السعودي".

 

وسبق أن دعت وزارة الخارجية السعودية، رعاياها الى مغادرة لبنان بشكل فوري، وقالت الوزارة في بيان، انه "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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