انت الان تتابع خبر السعودية تجلي عوائل الدبلوماسيين من لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اجلت السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عوائل الموظفين الدبلوماسيين من لبنان عبر مطار بيروت.

وقالت قناة "الجديد" اللبنانية، إن "السفارة السعودية تجلي الآن عوائل الموظفين الديبلوماسيين عبر مطار بيروت على طيران السلاح الجوي السعودي".

وسبق أن دعت وزارة الخارجية السعودية، رعاياها الى مغادرة لبنان بشكل فوري، وقالت الوزارة في بيان، انه "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان".