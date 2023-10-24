انت الان تتابع خبر الرئيس الفلسطيني يوجه اتهاماً لـ"إسرائيل" ويطالب بوقف النار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عباس خلال كلمة في مجلس الأمن الدولي، تابعتها السومرية، "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتلت إسرائيل 800 فلسطيني في غزة"، متسائلاً: "من يقبل في هذا العالم إبادة أسر بأكملها وقصف المستشفيات؟".وأضاف، أن "إسرائيل اختارت الحلول العسكرية وعملت على تقويض حل الدولتين"، مردفاً: "أكدنا إدانتنا لقتل المدنيين من الجانبين ودعونا إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من الجانبين".

وطالب، "بالوقف الكامل لإطلاق النار وفتح ممرات دائمة لإدخال المساعدات والوقود لقطاع غزة"، مشدداً على "رفض تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة الغربية"، مناشداً "مجلس الأمن بالعمل على وقف فوري لإطلاق النار".

وأكد عباس، "رفض أي حلول جزئية أو أمنية لقطاع غزة، مؤكداً التمسك بالحل السياسي الشامل للأزمة"، مجدداً التأكيد على أن الشعب الفلسطيني "سيبقى صامدا على أرضه ولن يرحل".

