شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الاشتراكي الإسباني يحقق تقدمًا في محاولة تشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحرز حزب العمال الاشتراكي الإسباني بزعامة رئيس الوزراء المؤقت "بيدرو سانشيز" تقدمًا نحو تشكيل حكومة جديدة. وأعلن الحزب والائتلاف اليساري (سومار) في مدريد اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق بينهما بشأن تشكيل "ائتلاف تقدمي" الليلة الماضية.

وقال الجانبان إنه بفضل الاتفاق، ستتمكن إسبانيا من مواصلة النمو بطريقة مستدامة وبوظائف جيدة. وأضافا في البيان أنهما يريدان تطبيق سياسات قائمة على العدالة الاجتماعية والمناخية، فضلًا عن "توسيع الحقوق والإنجازات والحريات النسوية.

ورغم ذلك لا يكفي الاتفاق مع الائتلاف بقيادة وزيرة العمل يولاندا دياز، لسانشيز. وللجانبان معًا 152 نائبا فقط من أصل 350 إجمالي نواب مجلس النواب. ولا يزال سانشيز بحاجة لأصوات اليسار الجمهوري في إقليم كتالونيا، الذي ينتمي إليه رئيس حكومة إقليم كتالونيا، بيري أراجونيس وحزب جونتس بار كتالونيا (معًا من أجل كاتالونيا) المحافظ، الذي يرأسه الزعيم الانفصالي كارليس بويجديمون، الذي يعيش في المنفى ببلجيكا.

ويسعى أراجونيس وبويجديمون إلى استقلال كتالونيا ويطالبان بالعفو عن الانفصاليين الذين شاركوا في المحاولة الفاشلة للانفصال في خريف عام 2017 مقابل دعمهما.