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زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب الصين

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واس - بكين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر اليوم محافظة سوبي في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

وأفاد مركز شبكات الزلازل الصيني - وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) - أن الزلزال وقع عند الساعة 7:32 مساء بتوقيت بكين.

زلزال الصين

أضاف أن مركز الزلزال كان بعمق 10 كم، عند التقاء خط العرض 39.43 درجة شمالًا وخط الطول 97.28 درجة شرقًا.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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