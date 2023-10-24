وتابع: "هذا يشمل حياة الفلسطينيين في غزة، لذلك نحن نقف هنا جميعا لندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار الفوري عن غزة والعودة إلى عملية سلام جدية ومقاربة حقيقية وجادة لتسوية مظالم الفلسطينيين".
وأضاف وزير الخارجية: "دون وقوف المجتمع الدولي أمام التزامات تسوية الوضع الفلسطيني لن نشهد سلاما عادلا ولن يكون هناك أمن حقيقي بالمنطقة".
وتتواصل الحرب على غزة في يومها الثامن عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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