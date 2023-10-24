وزير الخارجية: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

طالب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع تنسيقي لوزراء الخارجية العرب المتواجدين في نيويورك، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وقال: "نحن هنا جميعا لنوجه رسالة موحدة بأن المزيد من العنف ليس هو الجواب وأن حياة الأبرياء تستحق الحماية".

وتابع: "هذا يشمل حياة الفلسطينيين في غزة، لذلك نحن نقف هنا جميعا لندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار الفوري عن غزة والعودة إلى عملية سلام جدية ومقاربة حقيقية وجادة لتسوية مظالم الفلسطينيين".

وأضاف وزير الخارجية: "دون وقوف المجتمع الدولي أمام التزامات تسوية الوضع الفلسطيني لن نشهد سلاما عادلا ولن يكون هناك أمن حقيقي بالمنطقة".

وتتواصل الحرب على غزة في يومها الثامن عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.