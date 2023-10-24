وزير الخارجية الأردني: يطالب بوقف الحرب على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - طالب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال جلسة مؤتمر صحفي لوزراء الخارجية العرب على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع في غزة، بحماية المدنيين وندين استهدافهم، لافتًا إلى أنه على المجتمع الدولي أن ينتصر للقانون الدولي.

وقال الصفدي في كلمته، إنه يجب التأكيد على أنه لا دولة فوق القانون والحرب لن تحل الصراع وأساس الصراع هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر وزير الخارجية الأردني من أن الحرب لن تجلب أمنًا ولا سلامًا لـ إسرائيل، ولكن الحل لإنهاء الصراع هو إنصاف الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "ننسق مواقفنا وسيكون هناك مزيد من الخطوات العربية المشتركة".

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن الدعم لحرب إسرائيل على غزة يولد انطباعًا خطيرًا لدى شعوب المنطقة، لافتًا إلى أنه هناك نحو 6 آلاف فلسطيني استشهدوا حتى الآن، مؤكدًا أن الحرب لن تؤدي إلى السلام.

وشدد الصدفي على أن حياة المدني الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة المدني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن جميع الدول العربية ترفض قتل المدنيين بغض النظر عن جنسياتهم أو ديانتهم.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، ارتفع إلى أكثر من 5795 شهيدًا (5700 في قطاع غزة، 95 في الضفة الغربية) ونحو 18 ألف جريح (16 ألفًا في قطاع غزة، و1836 في الضفة الغربية).

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن نسبة الشُهداء من الأطفال والسيدات والمُسنين وصلت إلى نحو 70%، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال من الحصيلة الإجمالية في قطاع غزة والضفة الغربية 2360 طفلًا (ما نسبته 40% من الشهداء) فيما وصل عدد الشهيدات إلى 1292 سيدة، وعدد الشهداء من المسنين إلى 295.

وذكرت الوزارة أن شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، بلغت 20 شاحنة، لا تشكل سوى 3% من المعدل اليومي للاستيراد قبل العدوان.