وزير الخارجية الفلسطينى: فشل مجلس الأمن في وقف الحرب بغزة لا مبرر له

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن إسرائيل ترتكب مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وحياة أكثر من مليوني فلسطيني مهددة، وكل الشهداء في الغارات الإسرائيلية مدنيون.

وأكد المالكي خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استمرار فشل مجلس الأمن في وقف الحرب في غزة لا مبرر له، والمزيد من القتل والظلم لن يجعل إسرائيل أكثر أمنا، ومصير الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يبقى بيد الاحتلال الاسرائيلي ..

وأضاف أن تلبية مطالب الشعب الفلسطيني ستمنع الصراع الإقليمي، ولا سبيل لاحتواء التصعيد في المنطقة إلا بإنهاء مظالم الفلسطينيين، ولا عذر لمواصلة القتل والدمار وخرق القانون الدولي الإنساني، يجب أن يعترف الجميع بقيمة أرواح الفلسطينيين.

وأكد أن إسرائيل تنتهج سياسة "العقاب الجماعي" في قطاع غزة وقتلت أكثر من 5 آلاف فلسطيني، متسائلا "أليس مسؤولية مجلس الأمن حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب؟ أم يتعذر على مجلسكم الاضطلاع بمسؤولياته دون ازدواجية في المعايير عندما يتعلق الأمر بفلسطين؟".

وفي سياق متصل دعا الأمين العام أنطونيو جوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة في الأمم المتحدة في نيويورك، قائلًا إن "الهجمات المروعة" التي شنتها حماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر لا يمكن أن تبرر "العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني" وأنه "لا يُمكن طرف في نزاع مسلح فوق القانون الإنساني الدولي".

وقال إنه "يشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها في غزة"، قائلًا إن "إمدادات الأمم المتحدة من الوقود في غزة سوف تنفذ في غضون أيام، مؤكدًا أن تبعات ذلك ستكون كارثية".

تابع "من أجل تخفيف المعاناة الهائلة، وجعل إيصال المساعدات أسهل وأكثر أمانًا، وتسهيل إطلاق سراح الرهائن، أكرر ندائي لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري.