شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: الإعلام الغربى سقط فى الاختبار وبصمته على جريمة الإبادة الجماعية بغزة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحرب والعدوان المستمر الغاشم على غزة، اختبار صعب للضمير الإنساني، الذى أثبت فشله وصمته أمام جريمة الإبادة الجماعية بغزة، مؤكدا أن هناك ازدواجية بالمعايير لدى الغرب، فكيف تنادى هذه الدول بالحرية في ظل الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار نقيب الصحفيين، خلال الصالون الأسبوعي الذى تنظمه لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، حول نضال وصمود المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال، اليوم، الثلاثاء، إلى أن هناك محاولات دولية لتزييف وتزوير التاريخ الإنساني لتبرير الجرائم التى يرتكبها العدوان الغاشم، والتى أسفرت عن استشهاد 5 آلاف شهيد بينهم أكثر من 2800 طفل.

ولفت "البلشي"، إلى أن الغرب يبرر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ويغض بصره عن أصل الجريمة والاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وهاجم النقيب، الإعلام الغربي مؤكدا: "لقد سقط في الاختبار، مستنكرا بعض الإعلام الإقليمى الذى يستضيف القتلة وسفاحين الأطفال، بزعم تحقيق التوازن الإعلامى".