افادت وسائل إعلام إسرائيلية بانقطاع الكهرباء في عدة مستوطنات في الجولان نتيجة القصف الأخير. وفي وقت سابق، اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى دوي صافرات الانذار في الجولان وسقوط حوالي 5 صواريخ.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: انقطاع الكهرباء في عدة مستوطنات في الجولان نتيجة القصف الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.