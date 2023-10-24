وزير الخارجية السعودي: نطالب بوقف إطلاق نار فوري وإنهاء حصار غزة وبدء عملية سلام حقيقية

دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحافي للمجموعة العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة، الى "وقف إطلاق نار فوري وإنهاء حصار غزة وبدء عملية سلام حقيقية".
ولفت بن فرحان، الى أن "المساعدات التي دخلت إلى غزة قليلة جدًا ويجب العمل على رفع الحصار عن القطاع".
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