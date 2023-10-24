اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان، انها استهدفت مساء اليوم قــاعدة القوات الأميركية غرب العراق “عين الاسد” برشقة صاروخية, أصابت اهدافها بشكل مباشر.

كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة الاسلامية في العراق: استهداف قاعدة "عين الاسد" برشقة صاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.