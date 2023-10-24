بايدن: المساعدات لا تدخل غزة بالسرعة الكافية

اكد الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح له ردا على سؤال من الصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كانت المساعدات تصل إلى غزة بالسرعة اللازمة، بانه "ليس بالسرعة الكافية".

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