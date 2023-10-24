مندوب روسيا يرفض مقترحا أميركيا بالأمم المتحدة: العالم أجمع يتوقع دعوة لوقف إطلاق نار سريع وغير مشروط في غزة

اعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن "موسكو لا تؤيد مقترحا من الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة وقدمت في المقابل مسودة قرار بديلة".

واوضح المندوب الروسي في كلمة له في مجلس الأمن، بان "العالم أجمع يتوقع من مجلس الأمن دعوة إلى وقف إطلاق نار سريع وغير مشروط". ولفت الى ان "هذا بالضبط ما لم يرد في المسودة الأميركية. ولذلك، لا نرى أي جدوى منه، ولا يمكن أن نؤيده".