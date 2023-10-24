نبهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونرو" إلى أنها ستضطر إلى التوقف عن العمل في جميع أنحاء قطاع غزة الأربعاء إذا لم تتزود بالوقود.
وذكرت "الأونروا" بانه "إذا لم نحصل على الوقود بشكل عاجل، فسنضطر إلى وقف عملياتنا في قطاع غزة اعتبارًا من ليلة الغد".
كانت هذه تفاصيل خبر الأونروا: سنوقف عملياتنا في غزة غدا إذا لم يتوفر الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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