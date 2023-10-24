الأونروا: سنوقف عملياتنا في غزة غدا إذا لم يتوفر الوقود

نبهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونرو" إلى أنها ستضطر إلى التوقف عن العمل في جميع أنحاء قطاع غزة الأربعاء إذا لم تتزود بالوقود.

وذكرت "الأونروا" بانه "إذا لم نحصل على الوقود بشكل عاجل، فسنضطر إلى وقف عملياتنا في قطاع غزة اعتبارًا من ليلة الغد".