اذاعة الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخين في الجولان أُطلقا من سوريا

اشارت اذاعة الجيش الإسرائيلي الى سقوط صاروخين في الجولان أُطلقا من سوريا. ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية الى دوي صفارات الإنذار الآن جنوبي الجولان.

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