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"المنار": الطيران الإسرائيلي نفذ غارةً أخرى مطلقاً 3 صواريخ بين رميش وعيتا الشعب

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أفاد مراسل "المنار"، بأنه "بالتزامن مع الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي بين حلتا وكفرشوبا نفذ الطيران الحربي غارةً أخرى مطلقاً 3 صواريخ على المنطقة المفتوحة الواقعة بين رميش وعيتا الشعب".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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