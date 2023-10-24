"المنار": الطيران الإسرائيلي نفذ غارةً أخرى مطلقاً 3 صواريخ بين رميش وعيتا الشعب

أفاد مراسل "المنار"، بأنه "بالتزامن مع الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي بين حلتا وكفرشوبا نفذ الطيران الحربي غارةً أخرى مطلقاً 3 صواريخ على المنطقة المفتوحة الواقعة بين رميش وعيتا الشعب".

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