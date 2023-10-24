العثور على جثة مصابة بطلق ناري في الرأس داخل فندق في طبرجا

عثر مساء اليوم، على جثة مصابة بطلق ناري في الرأس من مسدس حربي، داخل فندق في طبرجا - كسروان. وحضرت على الفور الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

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