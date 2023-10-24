الحلبي: تمديد إقفال المدارس في المناطق الحدودية الجنوبية واستمرار الدراسة في باقي المناطق

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، عن تمديد "العمل بتطبيق القرار المتعلق بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية، يوم غد الأربعاء في 25/10/2023، أما تلك المحاذية للمناطق الحدودية الدولية فيترك قرار إقفالها من عدمه لمدير كل مدرسة . فيما تستمر المدارس الواقعة في المناطق اللبنانية كافة، بالعمل بصورة طبيعية".
وشدد الحلبي، على "حق كل تلميذ بالالتحاق في المدرسة الرسمية القريبة من مكان سكنه الجديد"، مؤكداً "حق أفراد الهيئة التعليمية الذين نزحوا إلى أماكن أخرى بالالتحاق في المدارس الموجودة حيث انتقلوا، على أن يتم إبلاغ المناطق التربوية بهذه المستجدات".
ودعا المواطنين إلى "متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم لمتابعة التطورات، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي".
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