سامي الجميل: الجنوب متروك والدولة غائبة ولا أوامر للجيش لمنع التصعيد ورؤية المشاهد التي نراها

اشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى ان "لبنان مخطوف والسلطات الشرعية اللبنانية ليس بيدها أي قرار وتكتفي الحكومة بالتحضير للتعاطي مع نتائج الحرب وليس أي محاولة لتفاديها او تجنبها وهذا مؤسف، أي الاستسلام الرسمي والواضح أي ان اللبنانيين لا قرار لهم بمستقبل بلدهم".

ولفت الجميّل في تصريح تلفزيوني، الى انه "بدلا من إرسال الجيش اللبناني الى الجنوب لمنع جر لبنان الى المعركة وتطبيق القرار 1701، الجنوب متروك والدولة غائبة ولا أوامر للجيش لمنع التصعيد ورؤية المشاهد التي نراها". واوضح بان ما يحرك حزب الله هو مصلحة إيران فحساباتهم لها علاقة بمصلحة إيران التي لديها حلفاء وفصائل تابعة لها وهناك مجموعات تابعة مباشرة لها كالحزب وحلفاء كحماس، ومصلحة المحور هي الأساس وكل تحركهم مرتكز على هذه المصلحة وليست القضية الفلسطينية.