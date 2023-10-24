فياض: سنحاول إقناع توتال إنرجيز وإيني وقطر للطاقة بحفر بئر ثانية في البلوك 9 في أوائل العام المقبل

اشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض الى إن "لبنان يريد "منكونسورتيوم" تقوده شركة "توتال إنرجيز" حفر بئر أخرى في منطقة الامتياز 9 بسرعة بعدما لم يتم الوصول في البئر الأولى إلى ما يكفي من الغاز الطبيعي لاستغلاله تجاريا".

واشار فياض لـ"رويترز" على هامش مؤتمر للطاقة في إيطاليا، الى انهم "حفروا في موقع واحد فقط في البلوك 9 وهم ملزمون بحفر بئر آخر لكن الالتزام يأتي لاحقا". وأضاف "سنحاول إقناع توتال إنرجيز وإيني وقطر للطاقة بحفر بئر ثانية في البلوك 9 في أقرب وقت ممكن، وربما البدء في أوائل العام المقبل".

ولفت فياض الى انه "لدينا 10 مناطق استكشافية، ثمانية منها لا تزال متاحة. في الوقت المناسب سنفتح جولة تراخيص ثالثة، لكن لتحقيق ذلك تحتاج إلى بعض الاستقرار الجيوسياسي لجذب الفاعلين".

ويضم الكونسورتيوم الذي يحفر في البلوك 9 أيضا شركتي إيني الإيطالية وقطر للطاقة.