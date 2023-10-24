أسيرة إسرائيلية: حماس عاملونا بشكل محترم.. ونتنياهو: ما فعلته الحركة لن يمنحها صك الغفران

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت الرهينة الإسرائيلية يوشيفيد ليفشيتز التي تم الإفراج عنها يوم الاثنين بوساطة قطرية مصرية، أنه كان يتم رعايتها من قبل حركة حماس خلال اختطافها.

وقالت" لقد عاملونا بصورة جيدة"، موضحة أن طبيبا كان يقوم بفحصهم كل يومين أو ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنهم كانوا يعطون رجلا مصابا مضادات حيوية وأدوية.

وأضافت أنهم كانوا يتشاركون الطعام مع أفراد حركة حماس.

من جانبه، علق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي اليوم الثلاثاء، على ما قالته الأسيرة الإسرائيلية، قائلا: "أوصي حماس بالتعامل مع الرهائن بشكل محترم.. ما قيل لا يمنحها صك الغفران وما قمنا وسنقوم به لا يعد شيئا مما فعلته في السابع من أكتوبر"، وفق ما نقلته "وكالة شمس نيوز" الفلسطينية

وتم إطلاق سراح ليفشيتز مساء الاثنين بجانب سيدة إسرائيلية أخرى، بعد اختطافهما لأكثر من أسبوعين.