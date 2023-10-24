بلينكن يحذر إيران ووكلائها من التورط في حرب غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تحذيرا لـ إيران ووكلائها من التورط في الحرب الجارية في قطاع غزة.

وقال بلينكن، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في قطاع غزة اليوم الثلاثاء: "لا نريد مواجهة مع إيران لكن لو استهدفت طهران ووكلاؤها مواطنينا سندافع عن أنفسنا".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أقول لإيران لا تفتحوا جبهة جديدة في النزاع الجاري (..) ونحن عازمون على عدم توسع الصراع لأن انضمام أطراف أخرى يعني أزمة كبيرة في العالم".

وحذر بلينكن طهران قائلا: "إذا هاجمتنا إيران أو أحد حلفائها سندافع عن مواطنينا وأمننا على نحو سريع وحازم".

ودعا الوزير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "إرسال رسالة موحدة لمنع الآخرين من فتح جبهة أخرى للصراع".

كما جدد بلينكن التأكيد أمام مجلس الأمن على "حق الدول في الدفاع عن نفسها"، داعيا مجلس الأمن لـ"فضح الدول الممولة لحماس".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن بلاده قدمت للفلسطينيين 1.6 مليار دولار خلال عامين.

وتطرق بلينكن إلى أزمة الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس"، حيث قال: "لا يتخيل أحدا الكابوس الذي قد يعيشه المحتجزون الإسرائيليون".

وأشار إلى أن من بين قتلى هجوم حماس 33 أمريكيا على الأقل، وحث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على استخدام تأثيرها ونفوذها لتأمين الإفراج الفوري غير المشروط عن الرهائن.

ولفت الوزير إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل والأمم المتحدة لوضع آليات تتيح وصولا مستمرا للمساعدات الإنسانية للمدنيين بغزة

ودعا بلينكن إلى مضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه سيعمل مع نظيره الصيني وانج يي لمنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط عندما يجتمعان في وقت لاحق من الأسبوع بواشنطن.