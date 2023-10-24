شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة البولندية تدعو الرئيس إلى تكليفها تشكيل الحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارسو- أ.ف.ب

دعا زعيم المعارضة البولندية التي فازت في انتخابات 15 أكتوبر/ تشرين الأول، رئيس الدولة، الثلاثاء، إلى تكليفه «بسرعة» مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن المرشح لمنصب رئيس الحكومة الائتلافية، دونالد توسك، مع بدء رئيس الجمهورية أندريه دودا، مشاورات مع كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، أن «البولنديات والبولنديين ينتظرون قرارات سريعة. ونحن مستعدون للعمل في أي وقت».

وعلى الرغم من حلوله في المرتبة الأولى في الانتخابات، لم يحجز حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي لنفسه سوى 194 مقعداً فقط، من أصل 460، بغياب تشكيل ائتلاف أغلبية.

وحصل الائتلاف المدني بزعامة الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، دونالد توسك، وحلفاؤه المحتملون في «الطريق الثالث» (ديمقراطي مسيحي)، واليسار الجديد، على 248 مقعداً في البرلمان، أي الأغلبية المطلقة.

وفي إطار المشاورات بعد الانتخابات، سيجتمع رئيس الدولة بممثلي كل من حزب القانون والعدالة والائتلاف المدني بشكل منفصل، ثم بممثلين للحزبين الأخيرين، إضافة إلى مسؤولين من حزب الاتحاد الكونفدرالي اليميني المتطرف.

وقال فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، رئيس حزب الفلاحين PSL، وعضو «الطريق الثالث»: «اليوم وغداً، سنحدد جميعنا للرئيس مرشحنا لمنصب رئيس الوزراء، رئيس المنتدى المدني (وهو جزء من الائتلاف المدني)، دونالد توسك، وسنؤكد له وجود الأغلبية المطلوبة لتكليفه، ولانتخاب رئيسَي مجلسَي البرلمان».

والتقى توسك الذي كان خطط لزيارة بروكسل، يومي الأربعاء والخميس، بهدف البدء بإصلاح العلاقات بين بولندا والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، قادة كل أحزاب المعارضة، بينهم، إضافة إلى كوسينياك-كاميش، زعيم حزب بولندا 2050 العضو أيضاً في «الطريق الثالث»، سيمون هولونيا، وزعيم اليسار الجديد فلودزيميرز تزارزاستي.

ويرى محللون أن في البداية، سيكلف دودا، وهو مقرّب من حزب القانون والعدالة، ممثلاً لهذا الحزب أن يشكل حكومة، حتى لو بدت هذه المهمة محكومة بالفشل. وفي حال تأكّد عجز حزب القانون والعدالة عن تأمين أغلبية، يعيّن البرلمان رئيس الوزراء، وفي هذه الحالة سيكون على الأرجح دونالد توسك، الذي مارس هذه المهمة في الماضي.