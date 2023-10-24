شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل: هجوم «حماس» لا يبرر قتل «ملايين الأبرياء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا - (أ ف ب)

اعتبر الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، أن الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل لا يمنح هذه الدولة الحق «في قتل ملايين الأبرياء».

وقال لولا في برنامجه الأسبوعي «حوار مع الرئيس»، والذي يبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي «يجب أن تبقى إسرائيل في أراضيها التي حددتها الأمم المتحدة، وأن يكون للفلسطينيين الحق في أن تكون لهم أراضيهم... حتى لا يغزو أحد أراضي الآخر».

وتابع لولا «دوري هو العمل من أجل تكون المفاوضات ممكنة»، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتترأس البرازيل حالياً، مجلس الأمن الدولي الذي اجتمع مرة جديدة، الثلاثاء، بعد محاولتين فاشلتين لتمرير مشروع قرار بشأن النزاع.

وذكر الرئيس البرازيلي «الأمم المتحدة أُضعفت... لو كانت أقوى لتمكنت من أداء دور أكثر أهمية».

وأكد مجدداً ضرورة «إقامة ممر إنساني لضمان إمداد المستشفيات بالكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية» الدولية التي بدأت بالوصول إلى غزة بكميات قليلة، السبت.

وكان عناصر من «حماس» توغلوا داخل إسرائيل من غزة ونفذوا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، هجوماً غير مسبوق، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، حسب السلطات.

وفيما يتواصل القصف على شمال القطاع وجنوبه، منذ الهجوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، إن 5791 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين وبينهم 2055 طفلاً، قضوا جراء هذا القصف.

ومع استئناف برنامجه الأسبوعي، بعد توقف لثلاثة أسابيع، بسبب عملية في الورك خضع لها في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، قال لولا (77 عاماً) إنه «تعافى جيداً»، وبدأ بالمشي بشكل طبيعي.

وبموجب برنامج النقاهة، سيبقى في برازيليا «خلال الأسابيع الأربعة المقبلة»، لكن من المفترض أن يتمكن من التوجه للمشاركة في مؤتمر المناخ «COP-28» في دبي، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.