شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: لا شيء يبرر معاناة المدنيين بغزة.. وعباس: نناشدكم وقف العدوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله - (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، من رام الله، أن هجوم «حماس» على إسرائيل شكّل «أيضاً كارثة على الفلسطينيين»، مؤكداً أن «لا شيء يمكن أن يبرر معاناة» المدنيين في غزة.

وقال ماكرون خلال لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «إن حياة فلسطيني تساوي حياة فرنسي التي تساوي حياة إسرائيلي». وطلب عباس من ماكرون العمل على إنهاء «عدوان» إسرائيل على غزة.

عباس لماكرون: «نناشدكم وقف هذا العدوان»

من جهته، حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على العمل بهدف «وقف العدوان» على قطاع غزة، في اليوم الثامن عشر للحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».

وقال عباس في تصريحات للصحفيين عقب لقائه الرئيس الفرنسي بمقر السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، «الرئيس ماكرون، نناشدكم وقف هذا العدوان».

ودعا عباس «إلى تشكيل تحالف دولي لصنع السلام، ونطلب من الجميع في هذه اللحظات تنظيم مؤتمر دولي للسلام».

وتسلل مئات من عناصر «حماس» إلى إسرائيل من غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات.

وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة، أدى بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، إلى مقتل 5791 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة أصدرتها الثلاثاء.