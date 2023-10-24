شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترفض مقترحاً أمريكياً بمجلس الأمن بشأن إسرائيل و«حماس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قالت روسيا، الثلاثاء، إنها لا تؤيد مقترحاً من الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، وقدمت في المقابل مسودة قرار بديلة.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لمجلس الأمن «العالم أجمع يتوقع من مجلس الأمن دعوة إلى وقف إطلاق نار سريع وغير مشروط».

وأضاف «هذا بالضبط ما لم يرد في المسودة الأمريكية. ولذلك، لا نرى أي جدوى منه، ولا يمكن أن نؤيده».