اخبار العالم

واشنطن تجدد تهديدها لطهران: سنرد بشكل حاسم على أي هجوم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر واشنطن تجدد تهديدها لطهران: سنرد بشكل حاسم على أي هجوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال كلمة في جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط، مساء اليوم الثلاثاء، قال بلينكن: "إذا هاجمتنا إيران أو وكلاؤها فإننا سندافع عن شعبنا وعن أمننا بسرعة وحزم".

وحث بلينكن الدول الأعضاء في المجلس على "إرسال رسالة موحدة لمنع الآخرين من فتح جبهة أخرى للصراع"، قائلاً: "لا تصبوا الزيت على النار".


كذلك دعا الدول الأعضاء إلى "استخدام تأثيرها ونفوذها لتأمين الإفراج الفوري غير المشروط عن الرهائن" الذين تحتجزهم حماس.

وأضاف أنه سيعمل مع نظيره الصيني وانغ يي بشأن مسؤولية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن عن منع اتساع الصراع، و"مضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وكرر الوزير الأمريكي موقف بلاده، مؤكداً "حق أي دولة في الدفاع عن نفسها".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا