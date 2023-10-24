واشنطن تجدد تهديدها لطهران: سنرد بشكل حاسم على أي هجوم

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بغداد - ياسين صفوان - وخلال كلمة في جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط، مساء اليوم الثلاثاء، قال بلينكن: "إذا هاجمتنا إيران أو وكلاؤها فإننا سندافع عن شعبنا وعن أمننا بسرعة وحزم".

وحث بلينكن الدول الأعضاء في المجلس على "إرسال رسالة موحدة لمنع الآخرين من فتح جبهة أخرى للصراع"، قائلاً: "لا تصبوا الزيت على النار".



كذلك دعا الدول الأعضاء إلى "استخدام تأثيرها ونفوذها لتأمين الإفراج الفوري غير المشروط عن الرهائن" الذين تحتجزهم حماس.

وأضاف أنه سيعمل مع نظيره الصيني وانغ يي بشأن مسؤولية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن عن منع اتساع الصراع، و"مضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وكرر الوزير الأمريكي موقف بلاده، مؤكداً "حق أي دولة في الدفاع عن نفسها".