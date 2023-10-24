انت الان تتابع خبر البيت الأبيض بشأن وقف إطلاق نار في غزة: يفيد حماس فقط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويوم أمس الاثنين، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن هذا ليس الوقت المناسب لوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف بحسب شبكة "سي.إن.إن "لا نعتقد بأن هذا هو الوقت المناسب لوقف إطلاق النار.. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وما زال أمامها عمل يتعين عليها القيام به لملاحقة قيادة حماس".



من جهته، أعلن متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن واشنطن لا تدعم فكرة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة خوفا من أن تستغل حركة "حماس" الفلسطينية الهدنة لشن هجمات على إسرائيل.

وقال ميلر إن "أي وقف لإطلاق النار سيعطي "حماس" فرصة أخذ نفس والاستعداد لتنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيل".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "هذا الوضع غير مقبول بالنسبة لإسرائيل".