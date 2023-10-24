شكرا لقرائتكم خبر عن يشبه تسونامي.. إعصار لولا يهدد جزيرة فانواتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد جزيرة فانواتو لمواجهة إعصار قوي، وأعلنت إدارة الارصاد والمخاطر الجغرافية المحلية اليوم الثلاثاء أن عاصفة لولا الاستوائية أصبح تصنيفها من الفئة الأقوى وهى 5 ، وسوف " تصل سرعتها المدمرة " إلى 230 كيليومترا في الساعة.

وتحمل زوابع تصل سرعتها إلى 320 كيلومترا في الساعة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأعلنت شركة إير فانواتو للطيران إلغاء جميع الرحلات الجوية كإجراء احترازي.

فيضانات غامرة

وأفادت إذاعة نيوزيليندا بأنه جرى استدعاء السفن إلى الموانئ بسبب مخاوف من " تزايد قوة العاصفة لتشابه تسونامي".

وصدر تحذير للأقاليم المتضررة، مما يعني أنه يجب على السكان التوجه لأماكن آمنة فورا.

أمواج البحر

كما جرى نقل العشرات لمراكز إجلاء كإجراء احترازي، وتتوقع إدارة الارصاد و المخاطر الجغرافية المحلية هطول أمطار غزيرة وفيضانات غامرة خاصة بالقرب من الساحل.

وحذرت الادارة من ارتفاع أمواج البحر.