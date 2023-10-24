الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى ناصر في غزة وأنباء عن وقوع ضحايا

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت مستشفى ناصر في قطاع غزة لقصف، إذ تحولت مباني مجاورة لمستشفى ناصر لكوم رماد، مع أنباء عن عدد كبير من الضحايا.

يذكر أن الجولان المحتل أطلق صفارات الإنذار وأعلنت إسرائيل تفعيل حالة التأهب في الجولان.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال إن إسرائيل ستدخل قريبا المرحلة التالية من العملية ضد قطاع غزة، في إشارة على الأرجح إلى الهجوم البري.

وحسب بيان نشره مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قال نتنياهو، لجنود جيش الاحتلال من فرقة يوهالام: “سندخل المرحلة التالية من الهجوم.. أنتم جزء منه.. لدي تقدير كبير لما تعرفون كيف تفعلونه، وروحكم القتالية، واستعدادكم لإنقاذ إسرائيل من هذه، وأنا متأكد من أننا سننجح في ذلك. لدينا مهمة واحدة فقط… سحق حماس”.

استهدفت طائرة إسرائيلية، بعد ظهر الثلاثاء، محيط بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي لجنوب لبنان بصاروخين، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدة جرحى.