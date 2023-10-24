طائرات إسرائيلية تقصف موقعين في جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت طائرة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، محيط بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي لجنوب لبنان بصاروخين، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدة جرحى.

وأفاد شهود عيان لموقع سكاي نيوز عربية بأن الصليب الأحمر اللبناني أجلى جثة و4 جرحى في منطقة بين بسطرة وكفرشوبا على الحدود مع إسرائيل، علما بأن المنطقة شهدت بالتزامن تحليق مكثف للطيران المروحي في سماء المنطقة.

حادث ثان

كما أطلقت طائرة إسرائيلية 3 صواريخ في تلة سدانة المقابلة لبلدة شبعا في خراج بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي لجنوب البلاد.

وقالت مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية" في القطاع الأوسط إنه "تم استهداف سيارة في جنوب لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي بداخلها مواطنين كانوا يتجولون في بلدة يارون".

وأضافت أن "بعض الذين كانوا في السيارة أُصيبوا بجروح خطيرة مما أدى الى سقوط عدد من الجرحى، وتم نقل الإصابات الى مستشفى غندور في بلدة بنت جبيل".

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف خلية لحزب الله في مزارع شبعا.