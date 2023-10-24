المكتب الحكومي في غزة: هناك شواهد على استخدام الاحتلال لأسلحة وذخائر محرمة دوليا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، إنه هناك أكثر من 183 ألف وحدة سكنية تضررت بفعل العدوان المستمر، بنسبة 50% من الوحدات السكنية في القطاع، وأكثر من 28 ألف وحدة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن، بجانب أن 75 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرها الاحتلال وألحق فيها الضرر الكبير.

وأضاف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن 177 مدرسة تعرضت لأضرار متنوعة، منها 32 مدرسة خرجت عن الخدمة، فيما استمر الاحتلال في استهداف شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وأخرج عدد منها عن الخدمة، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل استهدافه للكنائس والمساجد حيث تضرر كليا 35 مسجداً و3 كنائس تضررت بشكل بليغ.

وتابع، هناك شواهد واضحة على استخدام الاحتلال لأسلحة وذخائر غير تقليدية ومحرمة دولياً في مقدمتها الفسفور الأبيض، وهو ما يظهر جلياً بالحروق على جثامين الشهداء والجرحى وإذابة جلودهم وحتى أطرافهم العلوية والسفلية.

واستنكر سلامة تعامل بعض وسائل الإعلام الغربي مع العدوان الإسرائيلي، والوقوف مع الجلاد في وجه الضحية المتمثلة بالأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين في غزة، موضحا نثق بأن اليوم الذي سيدفع فيه هذا الاحتلال النازي ثمن جرائمه سيأتي عاجلاً وليعلم هذا المحتل بأن شعبنا لن يغفر ولن ينسى ولن يصفح.

وأوضح معروف أن ادعاء الاحتلال استخدام المقاومة الفلسطينية للمدنيين دروعاً بشرية يكذبها قصف الاحتلال للكنائس والمساجد والمسشفيات في مقدمتها مجزرة المستشفى المعمداني وقصف مراكز الإيواء، مضيفا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع هدفاً في عدوانه على غزة برفع كلفة الضحايا من الشهداء والجرحى، عبر استهدافه للتجمعات المدنية والأسواق والمحال التجارية والمخابز ومراكز الإيواء.

واختتم معروف، نجدد دعوتنا بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم، لإدخال المستلزمات الحياتية والاحتياجات الإنسانية وفي مقدمتها الوقود والعلاج والمواد الإغاثية والغذائية لسكان القطاع المحاصر.