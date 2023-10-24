زيادة جديدة في أسعار الأعلاف بالسوق المحلي خلال الأسبوع الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار العلف شهدت ارتفاعا بقيمة ألف جنيه للطن بالسوق المحلي خلال الأسبوع الجاري مقارنة بالأسبوع السابق، حيث سجل سعر طن العلف اليوم نحو 21 ألف جنيه مقابل 20 ألف جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار خامات الأعلاف، حيث زاد سعر طن الذرة الصفراء إلى 14800 جنيه مقابل 13 ألف جنيه الأسبوع السابق، كما صعد سعر طن الفول الصويا إلى 31500 جنيه مقابل 28 ألف جنيه، حسبما ذكر نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وأرجع نبيل ارتفاع أسعار العلف، إلى قلة المعروض من خامات ومستلزمات الإنتاج في السوق المحلي.

ويأتي ذلك تزامنا مع بدء عدد من منتجي الدواجن المشاركة في المبادرة التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية ومن بينها الدواجن والبيض.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، وفقا لما كشفته بيانات سابقة لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها، بينما لا تزال الأسعار على مستويات مرتفعة، رغم تقلباتها، مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة.