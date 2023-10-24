البنتاجون: القوات الأمريكية تعرضت إلى 13 هجمة منذ 17 أكتوبر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان له خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل طلبت معدات وصواريخ وقنابل عالية الدقة.

وكشف عن أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، تعرضت إلى 13 هجوما منذ 17 أكتوبر الجاري، 10 منها في العراق و3 في سوريا، مشددا على أن القيادة العسكرية تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الولايات المتحدة في الخارج، مشيرا إلى أن الهجمات ضد القواعد الأمريكية في العراق وسوريا مدعومة من الحرس الثوري الإيراني.

وأشار إلى أن البنتاجون نشرت أنظمة دفاع جوي من طراز "ثاد" و"باتريوت" في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز حماية القوات الأمريكية، إضافة إلى إيفاد مسؤولين أمريكيين ذوي خبرة، من بينهم الجنرال "غلين" لمساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكد على أن الولايات المتحدة لا ترغب في توسيع الصراع الحالي في غزة إقليميا، وأرسلت وحدة عسكرية جديدة للمنطقة لسرعة الاستجابة على التهديدات، منوها إلى أن واشنطن يحق لها حماية مصالحها الأمنية ضد أي هجمات.