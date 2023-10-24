رئيس مياه القاهرة: سيارات السيول جاهزة لاستقبال الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى اجتماعا مع قيادات الشركة على مستوى جميع الإدارات لمراجعة جاهزية المعدات التي يمكن استخدامها في مواجهة أمطار الشتاء وإمكانية دعم الشركات الأخرى في حالة تعرضها لأمطار غزيرة من خلال المعدات التي تمتلكها الشركة.

وقال الشيمي في بيان، إنه تم تجهيز 31 سيارة مياه وعدد 2 تريلا و 25 حفارا و 35 شفاطا أمطار و2 سيارة سيول سعة 1300 متر مكعب فى الساعة و5 طلمبات عملاقة محمولة على سيارات سعة 1000 متر مكعب فى الساعة

أوضح أنه تم وضع خطة كاملة لدعم الشركات الاخرى بالتنسيق الكامل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والاولوية لدعم شركة صرف صحى القاهرة الكبرى مشيرا انه تم مراجعة جميع المعدات والتأكد من جاهزيتها والعمل فى اى وقت ومراجعة خطة انتشارها على مستوى محافظة القاهرة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة