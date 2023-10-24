بعد رفع 60 طن قمامة.. تحرك ضد الباعة الجائلين في كفر الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الباعة الجائلين المخالفين في عدد من المناطق بالمدينة، وفقًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بشأن التصدي للمخالفين

يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات على المرافق، والتصدي لكافة المخالفين من الباعة الجائلين في الشوارع ومن أجل تحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيًا.

وكشف رئيس مركز ومدينة قلين في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، عن رفع أكثر من 60 طن قمامة من المدينة بواسطة 8 سيارات، واثينين لودر، ولودر بوكت، لرفع الحاويات ونقلها للمقلب العمومي، ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل ورفع كفاءة النظافة على مستوى المركز والمدينة.

ووجه رئيس المدينة نوابه، ومسئولي جهاز النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، بإجراء حملات نظافة بجوار كافة المدارس، وإزالة الاشغالات بالطرق الرئيسية بالمدينة، وشارع جمال عبد الناصر، كما وجه رئيس المدينة إلى رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحي، وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع استعدادًا لفصل الشتاء.