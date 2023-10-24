أمن الجيزة يكشف سر العثر على جثة سيدة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة سيدة داخل مسكنها ببولاق الدكرور غرب الجيزة.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من غدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة أربعينية داخل مسكنها في ظروف غامضة.

وجه العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب رجال المباحث بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وفرقة الغرب.

معاينة العقيد محمد الصغير مفتش الفرقة والمقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور بينت أن الجثة لسيدة تدعى "نجاح.م." 47 سنة، ترتدي ملابساه كاملة ولا توجد بها إصابات ظاهرية وعدم وجود بعثرة في محتويات مسكنها.

خلُصت التحريات وتقرير مفتش الصحة إلى أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية إذ كانت تعاني "نجاح" من حالة مرضية وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.